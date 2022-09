W Górach Izerskich stanęła tajemnicza rzeźba w ramach projektu „Znikające Krajobrazy”

Biała papierowa postać stoi na leśnej ścieżce i wyraźnie odcina się od krajobrazu. To część projektu "Znikające Krajobrazy". Interdyscyplinarny Plener Artystyczny ma za zadanie zwrócić uwagę na ważny temat jakim jest otaczająca nas przyroda i zagrożenia dla naturalnego środowiska wynikające z prowadzenia działań przez człowieka.

Umieszczenie papierowej rzeźby w Górach Izerskich spotkało się z krytyką ze strony internautów. Pod postem Karkonoskiego Parku Narodowego o instalacji artystycznej będącej częścią projektu "Znikające Krajobrazy" pojawiają się komentarze takiej jak:

Jak dla mnie to „dzieło” to zaśmiecanie lasu.

Zetniemy drzewo i zrobimy z niego papier na rzeźbę użytą do protestu ekologicznego. I jeszcze pozostawimy ten papier środku lasu…. Jak dla mnie to absurd

Zwracanie uwagi na problemy ekologiczne nie powinien ani zaśmiecać, a tym bardziej być wykonany z materiału o które ma walczyć.