W górach pięknie, ale na szlakach w Karkonoszach prawdziwe lodowisko. Ratownicy GOPR mieli sporo pracy

Szlaki w Karkonoszach są oblodzone i bardzo śliskie.

Zalecamy wspólnie z GOPR Karkonosze by używać raczków turystycznych lub raków, jako sprzętu niezbędnego by w ogóle dało się pokonać szlaki. Raczki czy raki można kupić, albo wypożyczyć, a bez nich najlepiej zrezygnować z górskich wycieczek - apeluje dzisiaj (30.01) do turystów Karkonoski Park Narodowy.