W Jeleniej Górze mamy najlepszą położną na Dolnym Śląsku. To pani Agnieszka Chaber- Kazimierczyk

„Położna na medal” jest kampanią społeczno-edukacyjną, której celem jest promowanie wysokich standardów i dobrych praktyk wpływających na poprawę jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Kampania od samego początku – to jest od 2014 roku, od kiedy została zainicjowana – podkreśla rolę, jaką w dzisiejszej opiece okołoporodowej powinna sprawować położna, zwracając uwagę na jej doświadczenie, wiedzę oraz kompetencje. W ramach kampanii prowadzony jest ogólnopolski, bezpłatny konkurs, w którym co roku wybierana jest najlepsza położna w Polsce i najlepsze położne w poszczególnych województwach.

– Już sama nominacja była dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem. Wyróżnienie w konkursie jest ogromną motywacją do dalszego działania. Jestem wdzięczna moim pacjentkom za oddanie na mnie swojego głosu. Tak duży odzew ze strony pacjentek tylko utwierdził mnie w tym, że to co robię ma sens! Uwielbiam moją pracę i kontakt z ludźmi, każdy z nich jest inny, wyjątkowy. To cudowne uczucie widzieć uśmiech na twarzy pacjentki, pomagając i utwierdzając ją w tym, że jest najlepszą mamą dla swojego dziecka. Kobieta po porodzie musi zmierzyć się z różnymi trudnościami w opiece nad maluszkiem, dlatego tak ważne jest indywidualne i empatyczne podejście do każdej z nich – mówi Agnieszka Chaber-Kazimierczyk.