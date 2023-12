W Jeleniej Górze nie będzie zabawy sylwestrowej w rynku. Ostatni dzień roku możecie spędzić w teatrze, w kinie, w pubach lub na domówkach

Wieczór sylwestrowy w tetrze

Koncert rozpocznie się 31 grudnia o godz. 20.00. Będzie więc czas, by w szampańskich humorach wrócić do domu na noworoczny toast.

Sylwester w kinie w Jeleniej Górze

W kinie Helios przygotowano dwa sylwestrowe zestawy filmowe.

31 grudnia o godz. 21.45 zagrają przedpremierowe seanse "Fuks 2" oraz "Pierwszy gol".

"Fuks 2" to powrót do słynnego filmu z Maciejem Stuhrem. Okaże się, czy syn Macieja odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. Wszystko to stanie się za sprawą randki, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa i jeszcze większa miłość.

"Pierwszy gol" opowiada o reprezentacji Samoa Amerykańskiego w piłce nożnej. Najgorsza drużyna świata, która zasłynęła spektakularną klęską, przygrywając 31:0 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2001 roku, zatrudnia trenera ostatniej szansy, Thomasa Rongena, mając nadzieję, że ten odwróci jej los.