W Jeleniej Górze odbędą się Mistrzostwa Świata w Orientacji Precyzyjnej PROGRAM OPRAC.: Eliza Ciepielewska

W dniach 19-23 lipca 2022 w Jeleniej Górze odbędą się Mistrzostwa Świata w biegach na orientację. Doskonałe tereny do uprawiania turystyki pieszej to świetne warunki do zorganizowania Mistrzostwa Świata w Orientacji Precyzyjnej.