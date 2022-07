W Jeleniej Górze odbędzie się Polsko-Czeski Turniej Tenisowy!

W Jeleniej Górze w dniach od 16-18 września odbędzie się Polsko- Czeski Turniej Tenisowy. Turniej jest współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz Euroregionu Nysa. Jego zadaniem jest połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą. Tego typu wydarzenia służą do wzmocnienia wzajemnego zaufania i umożliwiają pokonywanie barier językowych i kulturowych.

Do 15 sierpnia chętni uczestnicy z Polski mogą zgłaszać się do turnieju. Jedyne co trzeba zrobić to przesłać swoje zgłoszenie w jeden z trzech sposobów: