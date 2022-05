W Jeleniej Górze otwarto kawiarenkę Empatia - to miejsce gdzie spełniają się marzenia ZDJĘCIA Eliza Ciepielewska

Na kulinarnej mapie Jeleniej Góry zawitała nowa kawiarnia. Jest to kawiarnia niezwykła - spełniają się w niej marzenia osób z niepełnosprawnościami. Empatia - kawiarenka marzeń to drugie podejście do jeleniogórskiej kawiarni prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnościami. Od dziś każdy może odwiedzić kawiarnię i pomóc spełniać marzenia!