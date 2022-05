W Jeleniej Górze powstaje pierwsza samoobsługowa myjnia dla... psów! Czym jest i jak działa?

Samoobsługowa myjnia dla psów

W Jeleniej Górze stanie pierwszy automat do samodzielnego mycia i suszenia czworonogów. W specjalnie zaprojektowanym kiosku będzie można zająć się psem bez konieczności umawiania się na konkretny termin. Podobne rozwiązania zostały już wdrożone w kilku miejscach w Polsce, m.in. we Wrocławiu. Doceniają je przede wszystkim właściciele dużych psów, którzy mogą je wykąpać i wysuszyć bez konieczności brudzenia własnego mieszkania. Na razie nie wiadomo, czy w automacie będzie można płacić kartą, ale na pewno bilonami. Średni koszy umycia i wysuszenia psa w podobnych automatach wynosi 20 zł za 10 minut.

Jak wykąpać psa w samoobsługowej myjni?

Automat wyposażony jest w specjalne schodki, po których można wprowadzić psa. Przed jego włożeniem do specjalnej "wanny" należy zdezynfekować miejsce. Później trzeba przymocować obrożę do uchwytu i uruchomić maszynę, wrzucając do niej bilony lub aktywując kartą płatniczą. Maszyna ma wbudowany program "szampon", dzięki któremu można umyć psa, a następnie "ciepła woda", co pozwala spłukać detergent. Dodatkowo można skorzystać z odżywki oraz suszarki lub wziąć ze sobą ręcznik.