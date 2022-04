W Jeleniej Górze powstanie nowoczesne osiedle Pod Jeleniami. To prawie 300 luksusowych mieszkań (WIZUALIZACJE)

- Już wkrótce oddamy do użytku 299 mieszkań o powierzchniach od 39 do 82m2 zlokalizowanych w siedmiu wyjątkowych budynkach. Lokalizacja czyni to miejsce niezwykle atrakcyjnym. Wystarczy kilka minut by dotrzeć do centrum handlowego, miejskiego deptaka, środków komunikacji, szkół lub przedszkoli. Jest do idealne miejsce dla tych, którzy chętnie korzystają z bogatej oferty miasta i jednocześnie marzą o domowym zaciszu i bliskości z naturą. - informuje Paweł Kuczera z wrocławskiego Horyzontu Inwestycji.