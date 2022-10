W Jeleniej Górze rozpoczęły się Senioralia 2022 - zobacz jak wyglądał pochód ZDJĘCIA

W Jeleniej Górze w dniach od 1 do 2 października odbywają się Senioralia 2022! Seniorzy z różnych części Dolnego Śląska otrzymali od Prezydenta Miasta Jeleniej Góry - Jerzego Łużniaka klucz do stolicy Karkonoszy! Klucz do miasta w imieniu seniorów odebrał prezes jeleniogórskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Stanisław Dziedzic.

Uczestnicy Senioraliów biorą udział w występach zespołów ludowych oraz artystów z niepełnosprawnościami. Przesłuchania konkursowe można oglądać na Placu Ratuszowym i w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Występu seniorów można oglądać jeszcze dzisiaj w niedzielę 2 października od godziny 11:00 - do około godziny 15:00.

W paradzie rozpoczynającej Senioralia 2022 uczestniczyły również delegacje z miast partnerskich Jeleniej Góry: