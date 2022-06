W Jeleniej Górze trwają Minimistrzostwa Deichmann 2022 - Zobaczcie jak wyglądał pierwszy dzień zmagań

Trwający w Jeleniej Górze turniej piłkarski dla dzieci do lat 11 - Deichmann Minimistrzostwa to to piłkarska przygoda dla dzieci w kategoriach wiekowych U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11.

W ten weekend na stadionie przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze odbywają się Finały Finałów. Wczoraj rozgrywane były mecze w dwóch kategoriach wiekowych U9 i U11. W kategorii do lat 9 najlepszym zespołem okazała się drużyna z Leszna, drugie miejsce przypadło zespołowi ze Szczecina, a trzecie Jabłonce. Pierwsze miejsce w kategorii do lat 11 zdobyła ekipa z Leszna, drugie miejsce Wrocław, a trzecie miejsce zdobyła drużyna ze Szczecina.

Dzisiaj 26.06 odbędą się mecze zespołów w kategorii U8 i U10