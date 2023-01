W Jeleniej Górze w karnawale rozerwiecie się na koncertach muzyki filmowej, operetkowej oraz hitów z musicali. Będzie także przegląd kolęd

"Wielka sława" to żart 14 stycznia w JCK"

W Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze - Jeleniogórski Koncert Noworoczny w

To pierwszy z serii koncertów pod hasłem od Operetki po Hity Muzyki Estradowej. W tę muzyczną podróż dookoła świata zabierze was wyjątkowa, 10 - osobowa grupa muzyków i solistów pochodząca z różnych krajów Europy. Wyjątkowe aranże, nieznane dotąd wersje znanych i uwielbianych utworów. Artyści zaprezentują między innymi Libertango (Akordeon), Arie ze Skrzypka na dachu, hity operetkowe, muzykę z filmu „Piraci z Karaibów” oraz „Zapach Kobiety”, piosenkę francuską ( Mireille Mathieu, Edith Piaf) utwory Krystyny Prońko i wiele innych, które pozostaną niespodzianką do dnia koncertu.

Koncert odbędzie się 9 stycznia 2023 roku o godz. 19.00.

Wystąpią: Zespół Adam Wojtasik Band w składzie: Adam Wojtasik (Lider Band) – saksofony, Marcin Janiszewski – fortepian, Karol Kozłowski – bas, Adam Zgrajka – perkusja, Sławomir Badowski – gitary, Aleksandra Bartoszek – skrzypce, Joanna Dzidowska – wiolonczela.

Soliści: Ksenia Shaushyshvili – sopran (Gruzja), Sławomir Olgierd Kramm – baryton, Andrij Melnyk – akordeon (Ukraina)