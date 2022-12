W Karkonoszach i Górach Izerskich możecie spędzić szalonego sylwestra. Zebraliśmy dla was najciekawsze propozycje(LISTA)

Wyjazd w góry na sylwestra 2022/2023 to dobry pomysł

Świętowanie sylwestra 2022/23 na wyjeździe jest dobrym pomysłem. W tym roku sylwester wypada w sobotę i jest to dzień, w którym wiele branż ma wolne. Można wyjechać już w piątek i spędzić czas w górach. Tym bardziej że wiele ofert to kilkudniowe pakiety sylwestrowe W Internecie na ostatnią chwilę znajdziecie ich mnóstwo. Hotele, pensjonaty i restauracje w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie-Zdroju przygotowały bardzo różnorodne propozycje.

Wśród propozycji na sylwestra 2022 /2023 są huczne bale oraz kameralne imprezy

Możecie wybierać od kameralnych imprez, po huczne bale w stylu Hollywood, bale przebierańców czy imprezę w stylu Casino Royale.

Pojawiła się także oferta last minute Sylwestra w schronisku Samotnia. Za nocleg z 31.12 na 1.01 w pokoju dwuosobowym zapłacicie 580 zł od osoby, w pokoju wieloosobowym 530 zł. Pakiet obejmuje wyżywienie i zabawę sylwestrową. To okazja, by powitać nowy rok w prawdziwie turystycznej atmosferze.