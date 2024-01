W Krainie Wygasłych Wulkanów jest wszystko: trasy spacerowe, rowerowe, wieża widokowa i cudne krajobrazy Alina Gierak

Takich miejsc zapewne szukacie. Bez tłumów, z piękną przyrodą, trasami do pojeżdżenia na rowerze czy wózkiem z dzieckiem, ścieżkami do spacerów i wieżami widokowymi. Idealne na majówkę lub nawet jednodniową wyprawę. Punktem wypadowym na wycieczkę może być wieś Gozdno w Krainie Wygasłych Wulkanów na Pogórzu i w Górach Kaczawskich na Dolnym Śląsku. Stąd jest rzut beretem do wieży widokowej na Zawodnej. Ujrzycie najpiękniejszy widok na stożki wulkaniczne oraz Karkonosze i Góry Izerskie.