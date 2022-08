W Michałowicach odbyły się VII Mistrzostwa w Grillowaniu!

W Michałowicach odbyła się siódma edycja Mistrzostw w Grillowaniu. To impreza, która jest przeznaczona dla mieszkańców Michałowic oraz chętnych gości. W tym roku impreza odbyła się 31 lipca, w niedzielę na "Placu pod Kasztanem"

W programie festynu oprócz zawodów w grillowaniu były również animacje i konkursy dla dzieci. Swoich przedstawicieli w zawodach wystawiły ekipy z:

Piechowic-Górzyńca Wojcieszyc, Chromca, Sosnówki, Michałowic

Wyniki VII Michałowickich Mistrzostw w Grillowaniu prezentują się następująco:

I miejsce ex aequo drużyny Piechowice-Górzyniec oraz Wojcieszyce

II miejsce drużyna z Michałowic

III miejsce drużyna z Chromca

IV miejsce drużyna z Sosnówki

Mistrzostwa w Grillowaniu to coroczna impreza, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat zabawy. Świetna okazja do zacieśniania sąsiedzki więzi i odrobiny zdrowej rywalizacji! To również idealny sposób na spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Organizatorami festynu jest między innymi Zarząd Osiedla Michałowice.