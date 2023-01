W Miedziance w Rudawach Janowickich stary browar wraca do życia. Dobiega końca remont ceglanego budynku (Zdjęcia) Alina Gierak

W Miedziance w Rudawach Janowickich stary browar wraca do życia. To, co po nim pozostało, odbudowano. Dołączono także nową część. Wygląda na to, że niedługo będzie można napić się tu piwa. Na ścianach browaru są dowody, że pamiętali o założycielach piwowarskiej firmy.