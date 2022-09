W Miłkowie powstanie nowe Centrum Handlowe - Przystanek Karkonosze OPRAC.: Eliza Ciepielewska

Mallson Polska - Wizualizacja projektu Centrum Handlowe Przystanek Karkonosze

Przystanek Karkonosze – to nazwa parku handlowego, który powstanie położony przy drodze wojewódzkiej nr 366 - na przecięciu tras prowadzących do Karpacza, Szklarskiej Poręby, Kowar i Jeleniej Góry. Dzięki tej inwestycji turyści oraz mieszkańcy pobliskich miast i wsi zyskają dostęp do szerokiej oferty handlowej, usługowej i gastronomicznej oraz rozrywkowej.