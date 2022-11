W Muzeum Karkonoskim pachnie piernikami i jest już bardzo świątecznie. Wystawa "Historia piernikarskiego rzemiosła" została właśnie otwarta

Na wystawie "Historia piernikarskiego rzemiosła" przekonacie się, że choć mianem piernikowej stolicy określany jest Toruń, to także w innych regionach w Polsce istniały i istnieją tradycje wypieku pierników. Piernikarskie tropy znajdują się m.in. na Dolnym Śląsku, czego przykładem są przechowywane w Muzeum Karkonoskim zabytki. Oglądamy je na wystawie.

Są na niej między innymi drewniane foremki i duże formy do pierników. Puszki do przechowywania ciastek, dokumenty cechowe oraz stare przepisy.

Wystawa jest bardzo starannie zaaranżowana i tym ciekawiej się ją zwiedza.