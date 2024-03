W Pławnej od 1788 roku są stacje Drogi Krzyżowej, składającej się z 15 kaplic plenerowej kalwarii, rozstawionych wzdłuż serpentyn i schodów

Jak dojechać do Kalwarii w Pławnej

Droga Krzyżowa w Pławnej

Droga Krzyżowa to jedno z najważniejszych nabożeństw podczas Wielkiego Postu, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu. Składa się zazwyczaj z 14 stacji, z których każda jest kolejnym wydarzeniem, jakie miało miejsce przed i tuż po ukrzyżowaniu Jezusa.

W 1788 roku stacje Drogi Krzyżowej w składającej się z piętnastu kaplic plenerowej kalwarii wybudował w Pławnej koło Lubomierza Karol Hoferichter. Całość umiejscowił na zboczu góry Kalwaria. Droga Krzyżowa liczy 15 stacji, rozstawionych wzdłuż drogi prowadzącej serpentynami na szczyt góry oraz stromych schodów, którymi schodzi się w dół.

122 stopnie schodów oraz stacje wykonane są z piaskowca. Na każdej stacji umieszczony jest obraz przedstawiający mękę Pana Jezusa.

W czasie budowy kolei w 1885 roku podebrano podstawę góry, aby ułożyć tory i wówczas umocniono jej zbocze. W tym samym roku pierwszy raz drogę krzyżową poddano renowacji i ponownie poświęcono.