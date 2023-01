W Rudawach Janowickich w Miedziance przywrócili do życia stary browar. Napijecie Dobiega końca remont ceglanego budynku (Zdjęcia) Alina Gierak

W Miedziance w Rudawach Janowickich będzie kolejny browar. Do życia przywrócono stary browar. Po 50 latach znowu można będzie napić się tu piwa. Odbudowano, to co pozostało po byłym browarze i dobudowano nową część. Na ścianach browaru są dowody, że pamiętali o założycielach piwowarskiej firmy panach Franzky. To już drugi browar w Miedziance. Pierwszy ma już ustaloną renomę.