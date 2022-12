W sylwestra możecie bawić się na stokach w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie- Zdroju. Poszusować na nartach i potańczyć

Sylwester 2022/2023 na stoku w Karpaczu

W stacji Winterpol Biały Jar w Karpaczu tradycyjnie miłośnicy białego szaleństwa witają nowy rok. 31 grudnia 2022 i 1 stycznia 2023 roku wyciąg będzie czynny aż 16 godzin od 9.00 do 1.00.

Będzie można nie tylko pojeździć na nartach czy snowboardzie, ale także potańczyć do muzyki serwowanej przez DJ. z tarasu Bistro & Grill Bar Winter Food.

Kto nie ma nart? Nic nie szkodzi. W noc sylwestrową czynne będą wypożyczalnie M&M Karpacz.

