Walentynki coraz bliżej! Słyszeliście o Młynku miłości w Karpaczu? Justyna Orlik

Słyszeliście o miłosnym młynie w Karpaczu? Moda na kłódki z inicjałami ukochanych, które są przypinane do balustrad mostów nie ustaje. Część z nich rozebrano, a w innych miejscach zakazano ich wieszania z uwagi na obciążenie. Ogromną popularnością cieszyły się kłódki na Moście Tumskim we Wrocławiu, a te z kolei swój początek miały we Włoszech skąd trafiła do nas moda. Miłosnych znaków, rozsianych po terenie całej Polski, jest znacznie więcej, ale nie o wszystkich mówi się tak głośno. Zobaczcie, jak wygląda Młynek Miłości w Karpaczu.