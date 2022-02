Dzisiaj najważniejsze święto w życiu zakochanych, mowa oczywiście o walentynkach zwanych też dniem świętego Walentego. Święto to obchodzimy zawsze tego samego dnia – 14 lutego. Walentynki mają tylu zwolenników, co przeciwników. Tego dnia zakochani celebrują wspólnie spędzony czas i obdarowują się drobnymi upominkami

Historia walentynek

Z dostępnych informacji wynika, że początki walentynek sięgają czasów starożytności. 15 lutego w starożytnym Rzymie uroczyście obchodzono tzw. wigilię Luperkaliów, czyli święta ku czci bożka płodności i urodzaju. W trakcie uroczystości mężczyźni wrzucali do urny zapisane skrawki papieru. Widniały na nich imiona wszystkich dziewcząt mieszkających w Rzymie. W urnie znajdowały się także krótkie wierszyki miłosne. Na koniec dnia odbywało się losowanie karteczek, co miało na celu połączenie par. Stworzone w ten sposób pary musiały dotrzymać sobie towarzystwa do końca obchodów. Jednakże na popularności zyskały dopiero w latach 90 – XX wieku. Walentynki lub dzień św. Walentego. Święto zakochanych, epileptyków i... chorych psychicznie Wikipedia Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90 XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie) pod na-zwą „Walentynki Chełmińskie”. Za sprawą przechowywanej, prawdopodobnie od średniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego, połączono tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską.

Kim był św. Walenty?

Święty Walenty był rzymskim kapłanem i lekarzem. Udzielał ślubów zakochanym parom. Władający wtedy cesarz Klaudiusz II wprowadził zakaz udzielania ślubów, gdyż uważał, że najlepszym żołnierzem jest samotny mężczyzna w przedziale wiekowym od 18 do 35 lat. Ksiądz Walenty nie dostosował się do zakazu władcy i praktykował udzielanie sakramentu ślubu. W konsekwencji swoich poczynań został wtrącony do więzienia. Podaje się, że zadurzył się tam w niewidomej dziewczynie – córce swojego stróża więziennego. Jak głoszą legendy – dziewczyna pod wpływem uczuć Walentego odzyskała wzrok. Gdy cesarz dowiedział się o tym fakcie, wydał rozkaz ścięcia kapłanowi głowy. Od tej pory kapłan Walenty został patronem zakochanych. Nie każdy wie, że święty Walenty, oprócz tego, że jest patronem zakochanych, jest również patronem epileptyków oraz chorych psychicznie. W Polsce 14 lutego obchodzimy Dzień Chorych na Padaczkę (epilepsję). To najczęstsza choroba mózgu. Choruje na nią ok. 400 tysięcy Polaków.

Wizerunek św. Walentego w Bazylice w Wambierzycach

Walentynki lub dzień św. Walentego. Święto zakochanych, epileptyków i... chorych psychicznie Noworudzianin

Zwyczaje

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni. Na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję „Święty Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni w tym dniu wręczana jest również nagroda „Rok Miłości”. W roku 1997 list do par narzeczonych przesłał również Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej tablicy przy grobie świętego Walentego. Kilka miast w Polsce przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. W każdym z nich 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemne wręczanie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Walentynki lub dzień św. Walentego. Święto zakochanych, epileptyków i... chorych psychicznie Wikipedia

Modlitwa do św. Walentego

Święty Walenty, opiekunie tych,

którzy się kochają i darzą przyjaźnią,

Ty który z narażeniem życia urzeczywistniłeś

i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju,

Ty, który dzięki męczeństwu przyjętemu

z miłości zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności,

nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę.

W obliczu rozdarć i podziałów na świecie daj nam

zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu,

abyśmy byli pośród ludzi

wiernymi świadkami miłości Boga.

Niech ożywiają w nas miłość, przyjaźń

i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężyć

życiowe przeszkody.

Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga,

który jest źródłem wszelkiej miłości i

wszelkiego piękna i który żyje i króluje

na wieki wieków.

Amen. Walentynki lub dzień św. Walentego. Święto zakochanych, epileptyków i... chorych psychicznie Pixabay

"Kocham Cię" w różnych językach:

po albańsku – Te dua

po angielsku – I love you

po arabsku – Ohiboka

po bułgarsku – Obiczam te

po chińsku – Wo ai ni

po czesku – Miluji te

po duńsku – Jeg elsker dig

w esperanto – Mi amas vin

po estońsku – Mina armastan sind

po filipińsku – Mahal ka ta

po fińsku – Minä rakastan sinua

po francusku – Je t´aime

po grecku – S´agapo

po hiszpańsku – Te quiero

po holendersku – Ik houd van jou

po islandzku – Eg elska thig

po irlandzku – Taim i’ ngra leat

po japońsku – Watakushi wa anata o aishinasu

po łacinie – Te amo lub Vos amo

po niemiecku – Ich liebe dich

po portugalsku – Te amo

po rosyjsku – Ja ljublju tiebja

po rumuńsku – Te jubesc

po serbsku – Volim te

w suahili – Nakupenda wewe

po szwedzku – Jag älskar dig

po turecku – Seni seviyorum

po węgiersku – Szeretlek

po włosku – Ti amo Walentynki lub dzień św. Walentego. Święto zakochanych, epileptyków i... chorych psychicznie Pixabay

ZOBACZ TEŻ:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!