Wasabi wolimierskie, sałata, szczypiorek i świeże jaja. Targ Rolny Górskie Smaki już juro (14.05). Co tam kupimy? Justyna Orlik

Targ Rolny świętuje swoje pięciolecie w Jeleniej Górze. To jedyne takie miejsce w mieście, gdzie lokalni wystawcy oferują swoje produkty. Na klientów czekają: warzywa, owoce, sery krowie, owcze i kozie, pieczywo na zakwasie, mąki, kasze, płatki zbożowe, przetwory domowe, jaja, miód, słodkie wypieki, smarowidła do pieczywa, wędliny oraz rękodzieło. Sprawdź, co jeszcze możesz dostać na targu!