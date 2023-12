Wasze dziecko nie odrywa oczu od smartfona? Woli serfować w sieci zamiast spotykać się z kolegami? Gdzie szukać pomocy w Jeleniej Górze?

Naszą pracę z rodzinami opieramy o nasz autorski kontrakt cyfrowy. Zawierany na cały czas trwania terapii modelowany jest co ok. 2-3 miesiące. Ustalamy w nim zasady korzystania z technologii, przestrzenie, konsekwencje etc. w odniesieniu jednak do całych systemów rodzinnych, a nie wyłącznie dziecka problemowo używającego mediów. (…) Jednocześnie w czasie pracy z dziećmi skupiamy się na treningu umiejętności społecznych, pracy na emocjach, rozwijaniu umiejętności budowania relacji rówieśniczych, poprawie relacji rodzinnych etc. wg potrzeb dziecka i rodziny. Staramy się nauczyć nie tylko dziecko, ale i całe rodziny bezpiecznego używania mediów, w tym zarządzania czasem, a rodziców także umiejętności wyznaczania i egzekwowania bezpiecznych dla dziecka granic. – wyjaśnia Antończak