Weekend w Świeradowie - Zdroju. Piękne uzdrowisko, bez tłumów, ceny na deptaku wysokie? 35 zł hamburger, 20 zł hot-dog. Lipiec 2022

Przed lokalami, podobnie jak i w środku mnóstwo pustych stolików. Zdecydowanie większy ruch panował tu w niedzielne popołudnie. Ceny w niektórych lokalach dość wysokie. Za hamburgera na deptaku trzeba zapłacić 35 zł. Hot - dog kosztował 20 zł. (Pozostałe ceny w galerii zdjęć).

- To oferty pod Niemców, których do Świeradowa - Zdroju przyjeżdża mnóstwo. Co z polskimi kuracjuszami i turystami? No cóż, skoro przyjechali, to i tak kupią - mówi nam jedna z ekspedientek w lokalu na deptaku w Świeradowie - Zdroju. I tłumaczy, że wszędzie jest drogo.