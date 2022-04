Wieje i będzie wiało jeszcze mocniej. Na Śnieżce wiatr w porywach nawet do 150 km/h

Pogoda na najbliższe dni (Jelenia Góra i okolice)

Aktualne warunki pogodowe na Śnieżce

W szczytowych partiach Karkonoszy temperatura wynosi od -6 do 0 st. C. Wieje silny wiatr z kierunków zachodnich, a w porywach bardzo silny, co obniża temperaturę odczuwaną. Na wielu szklakach zachmurzenie duże lub całkowite i utrzymująca się mgła. W ciągu dnia pojawią się opady śniegu, zawieje i zamiecie. Na zlodzonym podłożu zalega do 100 cm przewianego i zmrożonego śniegu.

