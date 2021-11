Wielka choinka pojawiła się już w Jeleniej Górze. 5 grudnia będzie rozświetlona dzięki magicznemu zaklęciu

Przedszkolaki z Jeleniej Góry wymyślają magiczne zaklęcia

Jeleniogórskie przedszkola zostały zaproszone przez magistrat do wspólnej zabawy na ułożenie treści „zaklęcia”. Spośród propozycji, które napłynęły wspólnie możemy wybrać to jedno, które powtórzone trzykrotnie rozświetli choinkę i rozpocznie świąteczny czas w naszym mieście.

Które to będzie? Wszystko w Waszych rękach. Propozycje „zaklęć” przedstawione są w komentarzach pod tym postem (kolejność zgoda z przesyłaniem e-maili ze zgłoszeniem. Pierwsze zgłoszenie jest jako pierwszy komentarz). Choinkę rozświetli to, które uzyska najwięcej reakcji facebookowych (nie komentarzy). Zaklęcia można wybierać do 1 grudnia (środa), godz. 16 .00

Zapraszamy do głosowania