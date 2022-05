Wielkie otwarcie drogerii dm już jutro! W Jeleniej Górze powstał drugi stacjonarny sklep w Polsce. Mnóstwo atrakcji dla klientów

Wielkie otwarcie dm w Jeleniej Górze

Przy ulicy Jana Pawła II 31 B 5.05.2021 r. o godz. 8.00 będziecie mogli skorzystać z wielu atrakcji, które zostały dla was przygotowane w dniu otwarcia. Co czeka na pierwszych klientów?

Żel Balea gratis

W ulotce, którą znajdziecie w swojej skrzynce pocztowej lub w sklepie, przygotowano dla was kupon, z którym otrzymacie żel Balea GRATIS z polskiej edycji limitowanej. Wystarczy, że przekażecie go przy kasie. Kupon obowiązuje w sklepie stacjonarnym w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Pawła II 31 B do 14 maja lub do wyczerpania zapasów.

Zobaczcie, jak będzie wyglądała drogeria od środka!