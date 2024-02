Wielkie serca i hojność okazali jeleniogórzanie podczas aukcji #pakujemywojtkadostanów. Licytowano torty, obrazy i vouchery i inne rzeczy

Zbiórka, w którą zaangażowali się studenci i wykładowcy KANS oraz jeleniogórzanie ma na celu wysłanie do USA wykładowcę Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze dr Wojciecha Topczewskiego. Tylko w klinice w Ameryce podjęli się leczenia raka, który zaatakował wykładowcę.

Na wczorajszej aukcji ze wzruszeniem dziękował za pomoc i tak duże zaangażowanie studentów. Dziękował także lekarzom z onkologii jeleniogórskiego szpitala.

Jesteście dla mnie wsparciem i inspiracją - mówił do studentów Wojciech Topaczewski. Wierzycie, że wygram z chorobą i to dodaje mi sił.

Mimo choroby starała się działać, pracować, zarabiać. Sam nie da jednak rady zebrać całej kwoty na leczenie w USA.

Całkowity (jeden z najniższych) koszt leczenia to ok. 250.000,00 dolarów, czyli ok. 950.000,00 zł.

Dr WojciechTopczewski, wykładowca KANS w Jeleniej Górze ma jednego z bardziej podstępnych raków- raka gruczołowego płuca prawego- najwyższego IV stopnia (przerzuty).