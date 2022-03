Wieś Wolfshaus to teraz dzielnica Karpacza. Pierwsi byli w niej poszukiwacze złota. Zobacz Wilczą Porębę na starych zdjęciach Paulina Gadomska

Wolfshaus, czyli Wilcza Poręba, w średniowieczu znana była głównie poszukiwaczom złota i skarbów. W XVII wieku pojawili się tutaj pierwsi mieszkańcy- w roku 1745 mieszkało tutaj sześciu osadników. Dopiero w XIX wieku Wilcza Poręba zyskała więcej mieszkańców, a dzięki budowie linii kolejowej do Karpacza stała się miejscem wypoczynku z pensjonatami i gospodami. Po II wojnie światowej wieś włączona została do terytorium Polski. Teraz jest to jedna z dzielnic uwielbianego przez turystów Karpacza. Zobaczcie jak dawniej wyglądała wieś Wolfshaus.