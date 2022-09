Willa fabrykanta przy Kilińskiego w Jeleniej Górze odzyskuje swój dawny blask. Czy tym razem będzie miała więcej szczęścia?

Willa przy Kilińskiego 3 w Jeleniej Górze

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu trudno było uwierzyć, że XIX-wieczna willa była zamieszkiwana po wojnie. Budynek z roku na rok popadał w ruinę. Miasto zdecydowało o wysiedleniu mieszkańców, a w 2014 roku wybuchł pożar. Doszło wtedy prawdopodobnie do zaprószenia lub celowego podpalenia. Gaz i energia elektryczna były odłączone, a okna i drzwi na dolnej kondygnacji zamurowano, by osoby postronne nie mogły dostać się do środka. Strażacy musieli zatem wycinać część dachu.

Miasto już w 2014 roku ogłosiło jeszcze przed pożarem przetarg na zakup zabytkowej willi: