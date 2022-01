Wiosną otwarty zostanie najdłuższy na świecie most wiszący. Znajduje się tuż przy granicy z Polską

Ośrodek turystyczny Dolní Morava leży między Górami Orlickimi a Jesionikami, pod szczytem Śnieżnika Kłodzkiego, tuż przy granicy z Polską. Oprócz świetnej infrastruktury narciarskiej oferuje całoroczne atrakcje, między innymi trasę widokową, zwaną Ścieżką w Obłokach, umieszczoną na szczycie góry czy jedną z najdłuższych na świecie kolejek górskich.

Kolejna atrakcja Dolní Moravy, unikatowy wiszący most, powstaje nad Doliną Młynicką. Swoimi wymiarami pobije dotychczas najdłuższy most na świecie, 516-metrowy most w portugalskim regionie Arouca, otwarty wiosną 2021 roku.

Most będzie prowadzić od schroniska Slaměnka, nieopodal Ścieżki w Obłokach, ponad Doliną Młynicką, aż na zbocze góry Chlum. Otrzymał nazwę Sky Bridge 721. Po jego drugiej stronie turyści znajdą trasę edukacyjną „Most Czasu”, prezentującą walory przyrodnicze i historię regionu, od 1935 roku aż po współczesność.