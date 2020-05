Wodospad Kamieńczyka i szlak przez Kocioł Łomniczki otwarte dla turystów!

Z przyjemnością informujemy, że jest już otwarty szlak czerwony przez Kocioł Łomniczki (Kocioł pod Śnieżką). Po usunięciu lodu i śniegu z górnej części podejścia, poniżej Domu Śląskiego otrzymaliśmy pozytywną opinię od GOPR Karkonosze zatem szlak jest do dyspozycji turystów. Apelujemy w imieniu własnym i GOPR Karkonosze o niewchodzenie na płaty śniegu, które zalegają wzdłuż szlaku - poza szlakiem ciągle istnieje ryzyko poślizgnięcia się i upadku z wysokości.- informuje Karkonoski Park Narodowy.

Od soboty 23 maja, będzie również otwarty Wodospad Kamieńczyka. Zostaną wprowadzone zasady jego zwiedzania mające na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19 takie jak: ograniczenie liczby osób przebywających w jednym czasie na platformach widokowych do 15 osób, wprowadzenie wymogu dezynfekcji rąk przed zakupem biletu, przed wejściem na schody prowadzące do Wodospadu oraz po zakończeniu zwiedzania. Płyn do dezynfekcji będzie zapewniony na miejscu. Będzie też obowiązywał nakaz zasłonięcia ust i nosa za pomocą maseczki lub bufki itp. Osoby, które nie będą mogły spełnić tego warunku nie będą mogły wejść na teren Wodospadu Kamieńczyka. Kaski będą oczywiście dezynfekowane – tak jak to miało miejsce wcześniej.

Zapraszamy w nasze piękne Karkonosze!