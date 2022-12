Wodospad Kropelka w Piechowicach - zimą to miejsce jest mekką morsów! Eliza Ciepielewska

Wodospad Kropelka w Piechowicach to ciche i spokojne miejsce idealne na spacer o każdej porze roku. Zimą to miejsce jest mekką morsów, latem można skorzystać z orzeźwiającej kąpieli w górskiej rzece! Zobaczcie jak trafić do tego leśnego raju.