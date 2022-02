Wojskowy śmigłowiec wesprze GOPR Karkonosze w działaniach ratowniczych. Wspólne akcje pilotów i ratowników [ZDJĘCIA]

Wojskowy śmigłowiec Wojskowy śmigłowiec i piloci z Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo- Ratowniczego nr 11 nad Karkonoszami

- Każdego roku dolnośląskie góry odwiedzają turyści z całej Polski. Zapewnienie im bezpieczeństwa jest dla nas jednym z priorytetów. Dzisiaj miałem okazję wziąć udział w spotkaniu, które rozpoczyna współpracę GOPR Karkonosze oraz Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego nr 11 z Sił Zbrojnych RP, o którą również zabiegałem. Góry są nie tylko piękne, ale bywają także niebezpieczne, dlatego bardzo ważne jest, aby zachowywać się odpowiedzialnie i ze szczególną ostrożnością podczas wypraw. W sytuacjach zagrożenia możemy zawsze liczyć na ratowników górskich, których teraz na terenie Sudetów Zachodnich wspierać będą również w działaniach piloci wojskowi. - poinformował na Facebooku marszałek województwa, Cezary Przybylski.

Grupa GOPR od lat jest wspierana przez marszałka. W ramach dotacji z budżetu województwa zostało przekazane łącznie ponad 7,2 mln zł dla GOPR Grupa Karkonoskiej oraz GOPR Grupy Sudeckiej. W ramach dofinansowania zakupione zostały m. in.:

- samochody z napędem 4x4 do transportu ratowników,

- nosze samozaładowcze wraz z mocowaniami,

- specjalistyczny komputer do poszukiwań osób zaginionych,

- zmodernizowany został system łączności ratowniczej oraz w szczególności wspieramy finansowo budowę stacji ratunkowej w Karpaczu.