Wrześniowy wyjpad za miasto. Gdzie na ekspresową wycieczkę z Jeleniej Góry? Dojedziesz tutaj w 30 minut Paulina Gadomska

Wrzesień póki co jest pogodny i ciepły. Warto wykorzystać ten czas, aby wybrać się na wycieczkę, zobaczyć coś nowego, przyjemnie spędzić czas na świeżym powietrzu. To propozycje na ekspresowe wypady za miasto, a dojazd do nich z Jeleniej Góry zajmie maksymalnie 30 minut. Skorzystajcie, zabierzcie rodziny i zwiedzajcie nasz cudowny region.