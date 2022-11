Wybierasz się na wycieczkę w góry? Uważaj na utrudnienia na karkonoskich szlakach

Utrudnienia na górskich szlakach

Górskie wycieczki po Karkonoszach to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Można obserwować zmieniające się pory roku. Korzystając z karkonoskich szlaków warto jednak sprawdzić, które z nich są obecnie zamknięte. Można dzięki temu tak zaplanować trasę wędrówki aby ominąć utrudnienia i dalej móc korzystać z uroków leśnych i górskich ścieżek.

W nadleśnictwie "Śnieżka" trwają prace gospodarcze na odcinku drogi leśnej od Żelaznego Mostu pod Chojnikiem do Przełęczy pod Kopistą. Na tym odcinku wystąpią czasowe utrudnienia. Prace potrwają do 15 grudnia 2022 roku. W tym terminie czasowe utrudnienia mogą wystąpić również na pętli PERUN (sekcja 3) oraz w okolicy Przełęczy pod Kopistą przy zejściu na niebieski szlak. Leśnicy z nadleśnictwo 'Śnieżka" proszą o zachowanie ostrożności w rejonie gdzie prowadzone są prace gospodarcze.

W tym miejscu wystąpią czasowe utrudnienia na odcinku drogi leśnej od Żelaznego Mostu pod Chojnikiem do Przełęczy pod Kopistą. Nadleśnictwo Śnieżka

Wędrując po szlakach Karkonoskiego Parku Narodowego warto wziąć pod uwagę ostatnie przygotowania do sezonu zimowego. W ramach przystosowania szlaków do zimowej aury w tym tygodniu zostanie zdemontowany mostek na Łomniczce w Kotle Pod Śnieżką. Szlak czerwony do Domu Śląskiego pozostanie otwarty aż do pojawienia się zagrożenia lawinowego. Zdemontowane zostaną również części łańcuchowe barierki nad kotłami Wielkiego i Małego Stawu. - poinformowali pracownicy KPN-u.