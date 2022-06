Wybierasz się w góry? Zobacz o czym musisz pamiętać przed wyruszeniem na szlak!

Początek wakacji to wzmożony ruch turystyczny w rejonie Sudetów Zachodnich. Turyści podczas pieszych wędrówek, wspinaczki górskiej czy w trakcie lotów paralotnią często ulegają wypadkom, w takich sytuacjach na pomoc wzywają Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Tylko w poprzednim tygodniu karkonoscy ratownicy górscy interweniowali 10 razy, w trakcie długiego weekendu czerwcowego interwencji było aż 36 w ciągu zaledwie 4 dni. Przed rozpoczęciem najbardziej gorącego sezonu wakacyjno-urlopowego ratownicy przypominają aby odpowiednio przygotować się do górskich wędrówek.

Należy pamiętać o:

Sprawdzeniu prognozy pogody

Odpowiednim nawodnieniu oraz zapasie jedzenia,

Zapasowej odzieży na wypadek załamania pogodowego,

Mapie papierowej terenu, po którym będziemy się poruszać,

Latarce,

Pamiętajmy również o zainstalowanej aplikacji Ratunek, zapisanych w telefonie numerach alarmowych

PROGNOZA POGODY DLA SZCZYTOWYCH PARTII KARKONOSZY

Zachmurzenie: duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami

Zjawiska: Przelotny deszcz, możliwe burze.

Wysokość opadów [mm]: do 15

Przyrost pokrywy śnieżnej [cm]: brak

Wysokość izotermy 0 st.[m n.p.m.]: około 4000

Przebieg temperatury: od 12°C do 15°C

Wiatr:

– na wys. 1000 m: od 5 m/s do 8 m/s, porywy do 15 m/s, północno-zachodni, skręcający na wschodni.

– na wys. 1600 m: od 8 m/s do 12 m/s, porywy do 20 m/s, północno-zachodni, skręcający na wschodni.