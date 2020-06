Wybierasz się w Karkonosze? Sprawdź, które szlaki są jeszcze zamknięte!

Otwarty został odcinek szlaku czerwonego od rozdroża Pod Petrovą boudą do Przełęczy Karkonoskiej. Znacznie ułatwi to wędrówkę wzdłuż Karkonoszy.

- Szlaki zamknięte z powodu ochrony przyrody w Karkonoskim Parku Narodowym planujemy otworzyć 11 czerwca. Szlaki graniczne w tym np. niebieski z Okraju na Skalny Stół są zamknięte na razie do 12 czerwca z powodu rozporządzeń dotyczących zamknięcia granic. Na razie nie mamy informacji czy te zakazy zostaną przedłużone- informuje Karkonoski Park Narodowy.

Zamknięte szlaki w KPN

1. Szlak zielony od schroniska Pod Łabskim Szczytem przez Śnieżne Kotły do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem.

2. Szlak niebieski na Śnieżkę (Droga Jubileuszowa).

3. Szlak zielony od Polany do szlaku czerwonego w rejonie Słonecznika.

4 Szlak graniczny na następujących odcinkach: od Mokrej Przełęczy w rejonie Szrenicy do szlaku żółtego w rejonie Śnieżnych Kotłów, od Przełęczy pod Śmielcem do szlaku czarnego (Petrówki) oraz odcinek od Drogi Jubileuszowej po Przełęcz Okraj.