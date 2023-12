Wybuch gazu w Sonsówce. Dwie osoby poszkodowane

Wybuch gazu w budynku wielorodzinnym w Sosnówce przy ul. Liczyrzepy. Do zdarzenia doszło około godziny 13:30. Dwie osoby poszkodowane w wybuchu w Sosnówce - z oparzeniami ciała, niezagrażającymi życiu, przewiezione do SOR Jelenia Góra do dalszej diagnostyki.

Na miejscu pomocy wymagały dwie poszkodowane osoby, które po wstępnym zaopatrzeniu zostały przetransportowane przez naszych ratowników medycznych do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszej diagnostyki.

Apelujemy, żeby każde mieszkanie czy dom wyposażyli Państwo w czujniki alarmowe, które mogą wcześnie poinformować mieszkańców o istniejącym zagrożeniu, co oczywiście pozwoli uniknąć groźnych sytuacji - chociażby takich, jak ta w Sosnówce - apelują ratownicy.

Na czas interwencji służb, droga do górnej Sosnówki jest nieprzejezdna.