Wycieczki rowerowe do 7 km od Jeleniej Góry. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Jeleniej Góry? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 7 km od Jeleniej Góry. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Jeleniej Góry warto sprawdzić w weekend 25 - 26 września.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Jeleniej Góry We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 7 km od Jeleniej Góry, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Jeleniej Górze ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 26 września w Jeleniej Górze ma być 20°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Zapory Pilchowice Stopień trudności: 2

Dystans: 29,11 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 627 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Jeleniej Góry Karkonosze i Góry Izerskie to prawdziwy raj dla rowerzystów, zarówno tych niedzielnych jak i niezłomnych maniaków jazdy grawitacyjnej. Zarówno doświadczeni kolarze, jak i ci, którzy okazjonalnie odbywają wycieczki szlakami rowerowymi, nie zaprzeczą, że to ciekawy skrawek naszego kraju z mnóstwem możliwości rozkoszowania się pięknem przyrody. Powyższa trasa, choć jest dość krótka, momentami bywa wymagająca i wymaga od rowerzysty nie tylko dobrej techniki jazdy w terenie, ale także kondycji. Oprócz ciekawego krajobrazu pozwala zapoznać się z elektrowniami wodnymi i zabytkami hydrotechnicznymi w Dolinie Bobru, rozciągającej się na północ od Jeleniej Góry.

🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - średnia pętla Stopień trudności: 1

Dystans: 0,34 km

Czas trwania wyprawy: 5 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 9 m

Suma zjazdów: 25 m Razmich poleca trasę rowerzystom z Jeleniej Góry

Trasa Łysogórek MTB - pętla średnia Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

Aktualności na stronie oficjalnej: Relacje także na moim blogu Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - Kubusiowa pętla Stopień trudności: 1

Dystans: 0,13 km

Czas trwania wyprawy: 2 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 26 m

Suma zjazdów: 7 m Razmich poleca trasę rowerzystom z Jeleniej Góry Trasa Łysogórek MTB dla przedszkolaków. Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Mirska Stopień trudności: 1

Dystans: 67,92 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 169 m

Suma zjazdów: 1 170 m Trasę rowerową mieszkańcom Jeleniej Góry poleca Razmich Celem wczorajszej wycieczki było miasteczko Mirsk wygodnie usytuowane w Kotlinie Mirskiej na Pogórzu Izerskim. Leży nad rzeką Kwisą. Blisko stąd do Jeleniej Góry (34 km), Gryfowa i naszej zachodniej granicy (jak również do Łużyc Górnych). A przede wszystkim do Świeradowa i Gór Izerskich, które są doskonale widoczne z okolic miasta. Historia miasta sięga XII wieku. Do Mirska jechałem przez Rybnicę, Starą Kamienicę i Rębiszów. Malowniczą szosą wijącą się wśród pól (nie licząc 10 kilometrowego odcinka magistrali zgorzeleckiej). Ze wspaniałymi widokami na Karkonosze i Góry Izerskie.

W drodze powrotnej zahaczyłem o Grudzę pięknie położoną na Przedgórzu Rębiszowskim, która jest najwyżej położoną wsią całego Pogórza Izerskiego. Przed drugą wojną światową była wsią letniskową. W centrum wsi kościół parafialny pw. Imienia NMP, wybudowany w latach 1765-68 z wieżą z końca XV w. I ładny cmentarz przykościelny z widokiem na góry. W Grudzy mógłbym zamieszkać. Spokojnie tu, cisza aż dźwięczy w uszach. Ciekawostką tej miejscowości są piękne kapliczki spotykane na każdym kroku. Warto wspomnieć o idealnie równej drodze – asfalty w tej okolicy nadają się do jazdy lekkim sportowym rowerem. A zjazd z Grudzy do Nowej Kamienicy będę długo pamiętał. Wspaniały!

🚲 Trasa rowerowa: Łysogórki - Duża pętla Stopień trudności: 2

Dystans: 4,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 163 m

Suma podjazdów: 214 m

Suma zjazdów: 227 m Trasę dla rowerzystów z Jeleniej Góry poleca Razmich

Trasa Łysogórek MTB dla grup starszych. Szkoła Narciarska Aesculap organizuje na Łysej Górze (od 2014 - współorganizatorem jest Ski Arena Łysa Góra) zawody rowerowe Łysogórki MTB. Jest to impreza otwarta - dostępna dla zawodników zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Łysogórki mają długą i bogatą tradycję. Odbywają się bowiem od 2002 roku. Niezmiennie w czasie ostatnich niedziel miesięcy letnich (od maja do września). Stałe terminy są atutem nie do przecenienia. Bowiem starzy bywalcy i osoby dopiero poznające niezwykłą atmosferę kolarskich wyścigów na stokach narciarskich, mogą przyjechać w Góry Kaczawskie "w ciemno". Zawody przeprowadzane są bez względu na pogodę i na inne liczne imprezy, jakie odbywają się w regionie w tym samym czasie. Łysogórki są pokazywane na bieżąco w internecie. Organizatorzy bardzo dbają o szybki przekaz z wydarzeń. Relacje, wyniki ukazują się natychmiast po edycji. W czasie wieloletniej działalności, niejednokrotnie jeszcze tego samego dnia, po wyścigu. Więcej na specjalnej, odrębnej stronie poświęconej Łysogórkom i Łysej Górze - galerie zdjęć 2002 - 2016; filmy, opisy, aktualności. Informacje: Historia, zdjęcia i filmy z zawodów 2002 - 2016

