Wyposażenie restauracji i hotelu. Jak dobrać meble?

Nic zatem dziwnego, że właściciele hoteli i restauracji przykładają ogromną wagę do mebli oraz ogólnego wyposażenia wnętrza. Czym powinno się charakteryzować wyposażenie hotelu i restauracji, by zapraszać gości, a nie ich odstręczać? Gdzie kupić odpowiednie meble hotelowe i restauracyjne?

Wyposażenie pokoju hotelowego krok po kroku

Decydując się na nocleg w hotelu, czy to przejazdem, czy na okres urlopu, mamy zwykle konkretne wymagania co do jego standardu. Pokój hotelowy z jednej strony ma sprawiać, że poczujemy się jak w domu – swobodnie i bezpiecznie - ale z drugiej ma nam dać odrobinę luksusu, czegoś, czego nie mamy na co dzień. Ogromny wpływ na to uczucie ma odpowiednie wyposażenie pokoju hotelowego. Dobór właściwych mebli, jak i nienaganna czystość to podstawa.

Równie istotne jest właściwe rozplanowanie przestrzeni pokoju. Musi w nim znaleźć się miejsce na łóżko lub kilka łóżek, w zależności od rodzaju pokoju, meble do przechowywania bagażu dla gości i inne elementy wyposażenia uprzyjemniające pobyt. Meble hotelowe wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dzięki czemu mimo upływu czasu i intensywnego korzystania z nich, nie tracą atrakcyjnego wyglądu.

Popularnym rozwiązaniem są też łóżka typu dostawka, które można dowolnie ustawiać, łączyć lub rozdzielać, dzięki czemu łatwo z pokoju 1-osobowego stworzyć pokój kilkuosobowy, i odwrotnie. Takie rozwiązanie jest szczególnie praktyczne w obiektach hotelowych. A co powiedzieć o samej stylistyce mebli w pokoju hotelowym? Z pewnością powinna ona współgrać z całą resztą wyposażenia i profilem obiektu. Jeżeli jest to hotel w górach, mile widziany będzie wystrój góralski. Z kolei w hotelu nastawionym na gości biznesowych dobrze będą prezentować się aranżacje nowoczesne, a więc meble wykonane w stylu skandynawskim lub loft. Starajmy się uzyskać wnętrza, które okażą się uniwersalne – będą przyjemne w odbiorze dla wszystkich odwiedzających, niezależnie od ich upodobań i gustu.

Wyposażenie restauracji krok po kroku

Restauracja to obiekt, który często współistnieje wraz z hotelem, będąc miejscem, w którym goście hotelowi mogą smacznie zjeść i się odprężyć. Wygląd sali restauracyjnej to jedna z ważniejszych kwestii decydujących o tym, czy goście hotelowi zechcą skorzystać z oferty restauracji. W zależności od wielkości Sali musimy dobrać ilość stolików i krzeseł. Zbyt duża ilość miejsc siedzących sprawi, że w restauracji zrobi się tłoczno, co nie pomoże stworzyć miłego klimatu. Starajmy się więc mimo wszystko zachować nieco wolnej przestrzeni, by nasi goście mogli swobodnie się poruszać po restauracji. Zarówno stoliki, jak i krzesła powinny być stabilne.

Niedopuszczalne jest ślizganie się mebli restauracyjnych na posadzce, dlatego często nóżki krzeseł i stołów wykończone są warstwą antypoślizgową. Standardowa długość blatu przy stolikach 4-osobowych powinna wynosić około 100 – 120 cm. Ogromne znaczenie ma też wygoda i spójność aranżacyjna krzeseł. Do eleganckiej restauracji z klasycznym wystrojem warto wybrać modele z podłokietnikami oraz tapicerowanym siedziskiem i oparciem. Z kolei w restauracji aranżowanej w stylu nowoczesnym i minimalistycznym lepsze okażą się na przykład krzesła drewniane z metalowymi wykończeniami, bez podłokietników, ale za to z dobrze wyprofilowanym oparciem.

Gdzie kupić meble do hotelu i restauracji?

