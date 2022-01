Wyrywał kobietom torebki, m.in. na przystanku autobusowym w Jeleniej Górze. Policjanci ustalili, że to 26-latek

Policjanci Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 26-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzieże, w tym dwie szczególnie zuchwałe.

Jak ustalili funkcjonariusze, jeleniogórzanin ma na koncie 3 kradzieże , w tym dwie szczególnie zuchwałe. Są to kradzieże torebek na , tzw. „wyrwę”. Do pierwszej kradzieży doszło 8 sierpnia ubiegłego roku na jednym z przystanków komunikacji miejskiej. Mężczyzna wyrwał torebkę 88-letniej kobiecie czekającej na autobus. Jego łupem padł telefon komórkowy, dokumenty i inne drobne przedmioty. Do drugiego zdarzenia doszło 8 stycznia br. wieczorem w Jeleniej Górze. 26-latek zaatakował idącą ulicą kobietę, której wyrwał torebkę. Najpierw doszło do szarpaniny, a następnie kobieta ruszyła za uciekającym sprawcą, który w efekcie porzucił łup. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że ma on na koncie kradzież w jednym z jeleniogórskich dyskontów spożywczych, skąd jego łupem padły alkohole i kosmetyki o wartości ponad 500 zł.