Z drogi śledzie, bo król jedzie? Tak wygląda parkowanie w Jeleniej Górze przy Traugutta i Mickiewicza [ZDJĘCIA]

Kolejne przypadki nieprawidłowego parkowania z ulicy Pocztowej, Traugutta, Mickiewicza i Zjednoczenia Narodowego.

Parkowanie w sposób jaki przedstawiamy na zdjęciach kończy się postępowaniem mandatowym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Przypominamy, że postępowanie mandatowe za nieprawidłowe parkowanie zagrożone jest kwotą od 100 zł, a przy zbiegu wykroczeń do 1000 zł. Do tego dochodzą koszy holowania pojazdu, a to jest kolejne 500 złotych.