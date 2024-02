Z góry Witosza w Staniszowie roztacza się cudowny widok na Karkonosze. Pod szczytem mieszkał pustelnik, który przewidział swoją śmierć

Punkt widokowy na górze Witosza

Pustelnik na Witoszy

W wieku około 30 lat Rischmann utracił ponoć mowę. Ale podobno podczas transu, w jaki wpadał wróżąc, dobywał się z jego piersi głos mocny głos, pełen energii i werwy. Bywało, iż eremita unosił się przy tym w powietrzu.

Jak było naprawdę trudno powiedzieć, ale po okolicy rozeszła się wieść, że Rischamann potrafi latać i krążyć nad szczytami Łomnickich Wzgórz. Te i inne opowieści o proroku z Witoszy, sprawiły, że władze wsadziły go do więzienia. Opuścił je w bardzo tajemniczy sposób, co jeszcze bardziej przyczyniło się do szerzenia plotek na jego temat.