Z nożem i gazem pieprzowym na pracownika. Rozbój w nielegalnym kasynie w Jeleniej Górze

Do zdarzenia doszło w nocy z 15 na 16 grudnia w jednym z nielegalnych kasyn na terenie Jeleniej Góry. Napastnicy przy użyciu noża i gazu pieprzowego zastraszyli pracownika tego punktu i ukradli z kasy 1000 zł.

- Funkcjonariusze powiadomieni o napadzie rozpoczęli poszukiwanie mężczyzn, którzy się go dopuścili. Na podstawie zebranych w tej sprawie informacji oraz analizy nagrań z kamer monitoringu wytypowali i zatrzymali kilka godzin później 19-latka i 20-latka jako podejrzewanych o popełnienie tego czynu. W wyniku podjętych czynności policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy. Zatrzymany 19-latek dodatkowo ma na koncie inne przestępstwa- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Zabezpieczono 9 nielegalnych automatów do gier. Ich wartość to 18 000 zł. Wartość uszczuplenia z tytułu nieopłaconego podatku została oszacowana na 900 tysięcy złotych na szkodę Skarbu Państwa. Właścicielowi lokalu oraz właścicielowi automatów grozi grzywna w kwocie 100 tysięcy złotych od każdej zabezpieczonej maszyny oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Napastnicy trafili do aresztu. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi im do 15 lat więzienia. Mężczyźni trafili do aresztu na 3 miesiące.