Za sprawą niżu Dudley w Karkonoszach silnie powieje. Wiatr w porywach osiągnie prędkość nawet 120 km/h

Jakie warunki pogodowe panują w Karkonoszach?

W szczytowych partiach Karkonoszy temperatury wynoszą od -4 do 4°C. Wieje też silny wiatr z kierunków zachodnich który w nocy będzie huraganowy i znacznie obniży temperaturę odczuwalną. Widzialność jest ograniczona z powodu dużych zachmurzeń i mgły. Po południu i w nocy prognozowane są opady śniegu przechodzące w deszcz. Na zlodzonym podłożu zalega od 40 do 110 cm przewianego i zmrożonego śniegu, a na szlakach utrzymują się miejscami ponad metrowe zaspy nawianego śniegu.

Powiat karkonoski: pogoda na popołudnie i noc

Dla powiatu karkonoskiego zostało wydane kolejne ostrzeżenie meteorologiczne o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 110 km/h, przejściowo w porywach do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są w drugiej połowie nocy i jutro w dzień. Silny wiatr będzie odczuwany w rejonie całej zachodniej Polski.

Za taką pogodę odpowiedzialny jest niż Dudley, który w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek przemieszczać się będzie znad Morza Północnego nad Bałtyk. To on przyniesie wietrzną oraz dynamiczną aurę. Najbliższe dni w pogodzie upłyną pod znakiem silnego i porywistego wiatru, intensywnych opadów deszczu, lokalnych burz oraz znacznych wahań ciśnienia.