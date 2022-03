Zabytkowy Pałac w Maciejowcu koło Jeleniej Góry i Dziki Wąwóz idealne na jednodniową wycieczkę!

Do Maciejowca można dojechać od strony Lubomierza i Pasiecznika. Do pokonania jest tylko kilka km, więc to dobra informacja dla wszystkich, chcących się tam wybrać rowerem. Szlaki są dobrze oznaczone, a trasa, prowadząca przez wąwóz jest w całości przejezdna. Co prawda niektórych mogą zaskoczyć wysokie trawy i głębokie kałuże, ale dla większości będzie to niesamowita przygoda, bo przyroda rządzi się tu swoimi prawami.