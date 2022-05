Zakręt Śmierci w Szklarskiej Porębie i tłumy niemieckich wojsk? Tak wyglądał górski kurort kilkadziesiąt lat temu

W czasie II Wojny Światowej stacjonowało tutaj wojsko niemieckie. Miejscowość została włączona do Polski w 1945, początkowo pod nazwą Pisarzewiec. Dotychczasowych mieszkańców wysiedlono do Niemiec, a na ich miejsce napłynęła ludność polska. Turystyka w Szklarskiej rozwijała się prężnie od połowy XIX w. za sprawą wybudowanej drogi: z Piechowic przez Przełęcz Szklarską do Harrachova oraz linii kolejowej z Jeleniej Góry do Tanvaldu. Miasto stało się jednym z ulubionym miejsc artystów, którzy przyjeżdżali tutaj i zimą, i latem.